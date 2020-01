Pedro Guedes e Kelly Baron estão de férias no sul do Brasil e aproveitaram os últimos dias para namorar em Florianópolis, a capital do estado de Santa Catarina. O manequim português e a apresentadora brasileira, juntos desde que participaram no reality show "Big Brother VIP" em 2013, viajam regularmente para este país, onde reside a família da também modelo, advogada, mestre em direito e especialista em suplementação desportiva, como se apresenta no LinkedIn.

"No paraíso com a minha sereia", escreveu o manequim, nascido no Porto a 1 de maio de 1979, numa das primeiras fotografias que partilhou nas redes sociais depois de ter embarcado para o Brasil para se juntar à amada. "Agora sim, [a] família [está] reunida", legendou, noutra fotografia do casal, a ex-concorrente do reality show brasileiro "Big Brother Brasil 13". Parte dos últimos dias foram passados na piscina, como fizeram questão de partilhar com os seguidores.