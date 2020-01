Uma escada com um corrimão que parece invadido por raízes de árvores, uma parede forrada com armas, uma mesa de bilhar com um pés muito peculiares e (muitos) bonecos espalhados pelas diferentes divisões estão a atrair as atenções dos que se deparam com as fotografias que acompanham o anúncio e as notícias da venda da mansão onde o conhecido psiquiatra e apresentador americano Phil McGraw já residiu em Beverly Hills, Los Angeles, nos EUA.

Localizada numa das áreas mais exclusivas da cidade, a vivenda de inspiração toscana que o especialista adquiriu em 2007 para ir morar com a mulher, a empresária e escritora Robin McGraw, tem 573,2 metros quadrados de área e está no mercado por 5,75 milhões de dólares, cerca de 5,16 milhões de euros. As opções decorativas do imóvel, que integra cinco quartos e seis casas de banho e que pode ver na galeria de imagens que se segue, estão a dar que falar.

Nas redes sociais, são muitos os que, depois de ver as fotografias, não resistem a uma crítica mordaz. "Parece que foi concebida por um assassino em série", condena Jason Elias. "É preciso fazer um exorcismo para tirar dali tudo o que está mal", ironizou outro internauta, Billy Sunday, no Twitter. "A primeira coisa que me veio à cabeça quando vi as fotografias foi que este tipo precisa de fazer terapia", escreveu a utilizadora que se esconde atrás do perfil CalifMtnGrl.

A imprensa americana também não tem sido meiga com o proprietário da mansão, que estaria ultimamente a ser habitada por Jordan McGraw, o polémico filho do Dr. Phil. "Parece que a Art Basel [feira de artistas plásticos emergentes que anualmente se realiza em Basileia, em Miami e em Hong Kong] vomitou lá para dentro", critica o jornal New York Post. No Instagram, o projeto Redfin Nightmares, que reúne casas com alegado mau gosto, também já o mencionou.