Ângelo Rodrigues prepara-se para suspender o plano de fisioterapia que tem vindo a cumprir desde que saiu do Hospital Garcia de Orta, onde esteve internado durante dois meses na sequência de uma sépsis, para fazer uma das coisas de que mais gosta, viajar. A revelação foi feita durante a entrevista que deu ao programa da Rádio Renascença "As três da manhã". "Estou a preparar um documentário onde vou contar tudo o que me aconteceu", confirmou.

"Estreia quando ficar pronto. Não temos datas. O objetivo é estrear quando eu estiver a 100%. Só sairá nessa altura", garante Ângelo Rodrigues, que vai voltar a vestir a pele de Bruno Garcia na telenovela "Golpe de sorte". "Vamos começar a gravar a nova temporada em fevereiro ou em março e eu vou viajar antes disto tudo. Vou viajar daqui a uns dias. Ainda não posso contar [o destino]", revelou o ator e cantor de 32 anos, sem se querer alongar, apesar da insistência.

"Vou para a Asia", acabaria por confirmar a Carla Rocha, Ana Galvão e Joana Marques, as três radialistas que conduzem o programa. "Pedi autorização ao meu fisioterapeuta e ele não só concordou como me incentivou. Acha que, psicologicamente, me vai fazer muito bem", confidencia Ângelo Rodrigues, que está a ser acompanhado por António Gaspar, o fisioterapeuta da seleção nacional de futebol, cinco vezes por semana. William Carvalho, Nani, João Mário, Hugo Leal e Nuno Gomes foram alguns dos futebolistas com os quais já se cruzou durante os exercícios de fisioterapia que tem de fazer para recuperar a mobilidade da perna esquerda, a mais afetada pela grave infeção que sofreu.

Nascido no Porto, a 9 de setembro de 1987, o ator e cantor estreou-se como ator na televisão portuguesa com a telenovela "Doce fugitiva", exibida pela TVI entre outubro de 2006 e setembro de 2007 e reexibida posteriormente entre fevereiro de 2013 e junho de 2014. No entanto, foi na quinta temporada da série "Morangos com açúcar" que ganhou fama e mediatismo. As viagens são, a par da música e da representação, outra das paixões do artista.