Grazi Massafera inicia o ano envolta em polémica e a culpa é da mão marota da atriz brasileira, que surge a acariciar os genitais do ator Caio Castro numa fotografia de grupo, como pode ver de seguida. A artista de 37 anos passou o réveillon com amigos na praia dos Carneiros, em Pernambuco, no norte do Brasil, apesar de nunca o ter divulgado nas redes sociais. Diomar Lacerda, um dos amigos, partilhou várias fotografias da festa e uma delas está a dar que falar.

Nas redes sociais, foram muitos os cibernautas que se aperceberam da mão atrevida na fotografia divulgada pelo amigo da atriz, tirada em Tamandaré. "A Grazi começou o ano a todo vapor", comentou, pouco depois, a internauta Açucena Leal. "Eu não julgo a Grazi. Faria o mesmo", reagiu também May Fonseca, outra das admiradoras atentas. Nas últimas horas, a imprensa brasileira também tem noticiado a situação. A atriz ainda não comentou a polémica.