Não para quieta e, sempre que pode, pega nas malas e enfia-se dentro de um avião. Rita Pereira, em excelente forma física, acaba o ano a fazer três das coisas de que mais gosta. A atriz e apresentadora de televisão da TVI entra em 2020 a viajar, a namorar e a provocar os (muitos) admiradores com fotografias sensuais, como voltou a fazer nas últimas horas. "Pronto, faltava a foto dentro água. Já está", escreveu na legenda da última fotografia que partilhou em Tulum.

De férias no México, tem aproveitado para apanhar sol e para fazer declarações de amor públicas a Guillaume Lalung, o francês por quem se apaixonou em 2014. "Percorreremos este caminho juntos", digitou mesmo a atriz na legenda de duas fotografias que mostram o casal a andar de mãos dadas. Fã de viagens, só num curto espaço temporal em outubro e em novembro, Rita Pereira esteve em Espanha, no Dubai e no Brasil, como pode recordar seguidamente.