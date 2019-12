Este ano, não foi exceção. Depois de passar o Natal em família, a apresentadora de televisão e empresária Cristina Ferreira voltou a rumar às Maldivas, o destino que elegeu há precisamente um ano. "Voltei agora só para confirmar se estava tudo no sítio", revelou, nas últimas horas, nas redes sociais. Esta ilha do sul da Ásia foi também a escolha dos atores Ana Guiomar e Diogo Valsassina para fugir ao frio. "Trinta graus aqui, dez graus aí", provocou a atriz e apresentadora.

Cristiano Ronaldo preferiu o Dubai à Madeira e foi neste emirado que o futebolista português viveu as emoções do Natal, ao lado dos filhos e da namorada, a modelo argentina Georgina Rodríguez, como fez questão de mostrar aos (muitos) admiradores. Findas as gravações de "Nazaré", a atriz Carolina Loureiro rumou ao Brasil, para descansar, para apanhar sol e também para estar perto do cantor e músico brasileiro Vítor Kley, o namorado que acaba de assumir.