Ruben Rua, com saudades do verão, voltou a exibir-se em tronco nu nas redes sociais, numa fotografia onde surge bronzeado. É a segunda vez que o faz em menos de uma semana e, mais uma vez, os admiradores não demoraram a reagir com entusiasmo. Em apenas uma hora, foram quase 4.000 os fãs que se manifestaram. "Maravilha da natureza", elogiou Tânia Sturzenegger. "Irrepreensível", concordou também Gabriela Fernandes. "Que pão", escreveu Carlos Almeida.

"Olhando para esse bronze todo, eu esqueço até o meu nome. Coisinha mais linda", digitou a luso-brasileira Rilma Franca, designer de moda licenciada em filosofia, uma das 384.000 seguidoras que o modelo, ator e apresentador de televisão soma naquela que é atualmente a rede social mais popular. Nascido no Porto em 1987, Ruben Rua, atualmente com 32 anos, deu os primeiros passos no mundo da moda em 2005 ao participar no concurso Elite Model Look.