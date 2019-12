Em trabalho ou em lazer, são muitas as celebridades nacionais que passam grande parte do ano a viajar. Este ano, não foi exceção. Saiba por onde andaram, descubra o que fizeram e veja o que partilharam com os fãs nas redes sociais.

As Maldivas e o Brasil foram dois dos destinos de eleição de muitas celebridades nacionais este ano. A apresentadora de televisão Cristina Ferreira, a atriz Ana Guiomar, a manequim Sara Sampaio, a apresentadora de televisão e atriz Diana Chaves e o ator Ângelo Rodrigues foram alguns dos famosos que por lá passaram ao longo dos últimos 12 meses. O Japão, os Emirados Árabes Unidos, a República Dominicana, Grécia, Inglaterra e França também figuram na lista.













































































Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.