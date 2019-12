Bollywood está em choque com o suicídio de Kushal Punjabi. O ator de 37 anos enforcou-se na casa onde residia em Bombaim, na Índia. O artista ainda foi encontrado com vida e levado de urgência para o hospital público Bhabha, em Bandra, em paragem cardiorrespiratória mas, apesar das várias tentativas, a equipa médica não conseguiu reverter a situação. As autoridades policiais indianas que estão a investigar o caso encontraram no local uma carta de despedida.

Nela, Kushal Punjabi pede à família para distribuir os seus pertences pelos pais e pela irmã, depois de atribuirem metade do seu património ao filho de três anos, Kian Punjabi. Segundo a imprensa local, não há qualquer referência à mulher, Audrey Dolhen, com quem casou em 2015. O funeral está agendado para amanhã. Audrey Dolhen, que se encontrava em França, voou hoje para a Índia. A última publicação do artista nas redes sociais foi uma fotografia com o filho.