Jesus Luz protagoniza a nova campanha da Consciência Jeans. As fotografias estão a ser feitas num paraíso natural brasileiro, o parque estadual do Jalapão, uma reserva natural localizada na região leste do estado do Tocantins, considerado um dos cenários mais exuberantes do Brasil. Nos últimos dias, o DJ, modelo e ator brasileiro de 33 anos, que já namorou com a cantora norte-americana Madonna e com Ana Catharina, a quinta classificada do reality show "Big Brother 2020", tem mostrado imagens dos bastidores.

O manequim aproveitou ainda a ocasião para fazer uma produção fotográfica para promover a nova coleção de outra marca, a Pillar Camisetas. As fotografias foram tiradas na lagoa do Japonês. "Os índigenas já lhe chamaram a lagoa encantada", revelou Jesus Luz. Filho de uma cabeleireira e de um funcionário público, o brasileiro, que em 2009 desfilou para a marca de moda italiana Dolce & Gabbana na Semana da Moda de Milão, em Itália, é casado com Carol Ramiro e estreou-se na telenovela "Aquele beijo" em 2012.