Miguel Vicente continua a fazer os restantes concorrentes de 'Secret Story - Desafio Final' perderam a paciência com as suas provocações.

Depois de mais um confronto, Iury resolveu dar um conselho ao colega de jogo:

"Do fundo do coração aconselho, sai e procura uma igreja. Procura a palavra de Deus, porque tu precisas da palavra de Deus na tua vida".

"Reza lá um Pai Nosso para eu ouvir", reagiu o algarvio.

"Não sou católica, sou evangélica", respondeu Iury, perante uma gargalhada exagerada de Miguel.

"Riste quando eu disse que era evangélica? Porque é que te riste?", questionou, chocada com a atitude pouco respeitadora.

Minutos depois, Miguel Vicente foi chamado ao confessionário para dar explicações à produção sobre a sua atitude. "Tem alguma graça o facto de a Iury ser evangélica?", quis saber a Voz.

"Não, não. Cada um de nós tem a liberdade de ser como é. Respeito todas as religiões, todas as etnias, todos os géneros, respeito e até admiro. Não me ri por a Iury estar a dizer para eu ir para a igreja. Sou católico praticante", disse o concorrente.

Veja aqui as polémicas imagens.

