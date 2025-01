"2025 eu queria que fosse um ano de mudanças e começou da melhor forma", começou por escrever Isabela Cardinali na rede social Instagram, onde anunciou que tem uma nova casa.

A viver há vários meses numa caravana, por estar dedicada ao circo da família, a antiga concorrente do 'Secret Story' decidiu que este ano queria ter uma casa.

"Era um objetivo que já tinha colocado o ano passado e que não consegui concluir e, portanto, isto foi a primeira coisa que tentei fazer no primeiro mês de 2025", contou.

Isabela está agora a viver num condomínio com piscina, tal como revelam as imagens do imóvel.

"Estou muito feliz, necessitava de um espaço de trabalho e de um espaço para investir em mim e nos meus novos projetos", rematou, explicando que espera agora viver "menos ansiosa" e mais dedicada aos seus projetos.

