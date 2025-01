Cláudio Ramos voltou a deixar um aviso ao público que assiste à gala do 'Secret Story - Desafio Final'. Mais uma vez, o apresentador foi confrontado com barulho vindo da plateia e acabou por na noite de domingo, 12 de janeiro, perder a paciência.

"Só um bocadinho, David. Oh filhas, vocês têm que estar caladas, porque a minha cabeça não dá para tanto. Não posso estar a ouvi-la a si e a conversar para a casa", começou por dizer, interrompendo a conversa que estava a ter no momento com o concorrente David Maurício.

A pessoa a quem o apresentador se dirigiu fez questão de responder, o que o levou a atirar: "Se está com muita vontade, se quiser pode ir para casa. É porque estou a fazer o programa em direto e tenho que estar concentrado, se quiser pode sair. Se não estiver confortável, pode sair, está bem? Então caladinha, por favor. Obrigado".

Veja aqui (a partir do minuto 03h20 ) o vídeo de como tudo aconteceu.

