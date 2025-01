Cláudio Ramos é no momento a grande aposta da TVI. O apresentador está a trabalhar a todo o ritmo, vivendo há semanas dias exaustivos para qualquer um.

A conduzir o 'Dois às 10' todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, e as galas duplas de 'Secret Story - Desafio Final', Cláudio Ramos está sem ter uma única folga há precisamente 15 dias.

Cristina Ferreira encontra-se de férias desde o dia 3 de janeiro, motivo pelo qual Cláudio não pode falhar a apresentação do 'Dois às 10'. Depois de ter estado na Índia, a apresentadora seguiu agora para as Maldivas na companhia do namorado.

Além de estar nas manhãs de segunda a sexta-feira, o apresentador ainda conduz (desde o dia 1 de janeiro) o 'Especial de Secret Story - Desafio Final'. O 'Especial' vai para o ar depois do 'Jornal Nacional' e conta com apresentação de Cláudio Ramos de segunda a quinta-feira. A emissão à sexta-feira é apresentada por Maria Botelho Moniz.

Depois de uma semana intensa, Cláudio Ramos tem apresentado a gala do 'Secret Story - Desafio Final', que nos dois últimos fins de semana decorreu ao sábado e domingo.

Hoje, 13 de janeiro, o rosto da TVI conduz novamente o 'Dois às 10'... depois de um intenso fim de semana e completando assim 15 dias de trabalho seguidos, sem uma única folga.

