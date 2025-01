Cláudio Ramos é uma figura incontornável da TVI. O apresentador garante emissões de manhã à noite no canal de Queluz de Baixo, missão que enfrenta sempre com muito profissionalismo e...estilo!

O colega de Cristina Ferreira gosta de se vestir bem e a verdade é que está sempre com looks muito elogiados nas redes sociais.

De cores sóbrias a tons mais vivos, de fatos mais formais a roupa casual, Cláudio Ramos não tem medo de arriscar.

Numa semana em que esteve sozinho a garantir o programa 'Dois às 10', visto que Cristina Ferreira estava de férias, veja os looks usados pelo apresentador, que começou logo no domingo à noite com a condução do 'Secret Story - Desafio Final'.

Leia Também: João Baião recria momento icónico de Cláudio Ramos