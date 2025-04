Há novidades da viagem de Cristina Ferreira à Tanzânia. Durante o seu safari em Ngorongoro, a apresentadora assistiu ao vivo a um momento algo inusitado.

A estrela das manhãs da TVI viu os leões a acasalar e resolveu filmar e partilhar com os seguidores do Instagram.

"Encontrei o rei... E vejam o que faz com a rainha nesta altura do ano, de 15 em 15 minutos. A BBC passa aqui meses para apanhar isto, nós conseguimos no primeiro dia. Diz o guia que tivemos muita sorte", declarou na legenda das imagens.

Cristina Ferreira aproveitou ainda para deixar um recado a Cláudio Ramos, seu companheiro televisivo no programa 'Dois às '. "Cláudio, a média aqui é do caraça", disse em tom de provocação.

