Em Ngorongoro, Tanzânia, Cristina Ferreira ficou absolutamente rendida ao hotel que lhe deu oportunidade de, "a 2000 metros de altitude", apreciar de perto a natureza e emocionar-se com paisagens de cortar a respiração e com as histórias de quem por lá conheceu.

"O que torna realmente os locais memoráveis são as pessoas", enalteceu a apresentadora ao referir-se ao hotel The Wilderness Collection - Craters Edge.

"Nenhuma árvore foi cortada, as tendas são lindas e confortáveis e parecem fazer parte da paisagem. O diretor é um jovem de 23 anos, suíço, que viveu toda a vida na Tanzânia. A mãe filmava vídeos de vida selvagem e aqui ganhou casa com os filhos. Estudou fora, pensou viver na Europa mas, aqui está ele, no meio do nada, a dirigir um hotel aberto há um ano", escreveu a estrela da TVI, que no local teve oportunidade de fazer o safari que sempre ambicionou.

"Quase todos os empregados são daqui. E foram eles que me tocaram. Não andaram em faculdades mas tiraram o curso da amabilidade. Estavam genuinamente felizes por nos terem ali. Brilharam os olhos da cozinheira quando a chamámos para a elogiar. A empregada de mesa de uma doçura que não esquecerei. São eles o hotel. E depois tudo o resto. A envolvência é um postal. O silêncio a música magistral. Voltaria mil vezes. Ou melhor, fiquei aqui um bocadinho, nas memórias que guardarei. (e não me apareceu nenhum bicho à porta)", terminou.

Às suas palavras, Cristina Ferreira juntou as fotografias que marcaram a sua passagem por Ngorongoro. Veja todas as imagens na galeria.

