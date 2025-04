Cristina Ferreira continua a aproveitar ao máximo a sua viagem pela Tanzânia. O dia de hoje, 9 de abril, foi absolutamente inesquecível, conforme a própria apresentadora o referiu ao descrever um safari que fez.

"Tenho mil fotografias para guardar. Mil imagens gravadas na memória. Hoje foi mesmo dos dias mais bonitos da minha vida. Confesso que vinha com expectativas mas, nada se compara a estar aqui", realça.

"Emociona ver a liberdade. A convivência entre todos os animais. O olhar deles. Os acabados de nascer. O barulho do elefante a comer erva. A paisagem avassaladora. Almoçar ali, com o som de tudo. Pássaros de um azul mais intenso que o céu. Ao fim de algumas horas já os vimos a todos. E continuam a surpreender. Rinocerontes só vimos ao longe e, mesmo assim o guia diz que estavam mais perto do que o costume. Isto não é como nos documentários, é ainda melhor", completa.

