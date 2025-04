Cristina Ferreira passou uma semana na Tanzânia onde aproveitou as praias paradisíacas e teve ainda a oportunidade de fazer um safari. Na companhia do namorado, João Monteiro, e do filho Tiago, estes últimos dias foram "avassaladores de emoções".

Na volta para Portugal, a apresentadora passou um dia no Qatar, tal como fez questão de explicar aos seguidores através de uma publicação com várias imagens do local.

"Um dia no Qatar. Não é muito boa ideia depois da Tanzânia. A natureza versus a mão humana. A simplicidade versus a opulência. A liberdade versus….o mundo. E é por isso que o contraste se torna ainda mais impactante. A arquitetura é incrível, o museu inspirado na rosa do deserto.

[...] Já só queremos voltar àquele silêncio da savana, ao observar dos animais na terra que é deles. Já vos disse aqui que trabalho para viajar. Toda a vida sonhei com isto. Falta-me tanto para ver, sentir, conhecer. O João, por ele, ficava 3 meses em África. Eu quero muito conhecer dois países da América do Sul. Conseguem adivinhar quais?", questionou a quem a segue.

"Nos próximos dias vou andar entre Queluz de baixo e a Malveira. Uma paisagem que conheço bem", concluiu.

Percorra a galeria e veja as imagens de Cristina pelo Qatar.