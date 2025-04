Cristina Ferreira está de férias na Tanzânia e não podia estar mais feliz. Nas redes sociais, a apresentadora da TVI tem-se mostrado impressionada com esta aventura e agora em Arusha, uma cidade no norte do país, prepara-se para fazer um safari.

A caminho de Ngorongoro, uma reserva natural onde irá ver os animais que por lá vivem, a colega de Cláudio Ramos mostrou-se comovida com o que viu.

"Não me sairá da memória. Dezenas e dezenas de crianças a caminho da escola, todas de farda e sorriso no rosto", escreveu Cristina.



© Instagram - Cristina Ferreira

