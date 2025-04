"Da ilha, Zanzibar, para Arusha": foi com estas palavras que Cristina Ferreira informou os seguidores que já tinha deixado o destino de sonho que ao longo dos últimos dias a acolheu - juntamente com o namorado, João Monteiro.

"Uma hora e pouco de voo com um avião cheio de crianças felizes. Andaram no corredor a passear de um lado para o outro até ao sinal de aterragem. Logo no aeroporto entramos numa outra realidade. Saem as pessoas e as malas ao mesmo tempo. Não há tapete e entregam-nos a bagagem passados 2 minutos", relata.

"Estamos a 1400 metros de altitude, mais fresco, portanto. Seguimos viagem com o nosso guia dos próximos dias para um hotel no meio de plantações de café. Tudo parece saído de um filme. O som dos pássaros é memorável. O sabor do café também. Ainda está verde, quando as bagas estiverem vermelhas estará pronto para ser colhido", continua.

"Andam por aí uns macacos nos telhados. Parecem simpáticos. Vamos descansar que amanhã começamos cedo o primeiro dia de aventura no Safari. Quero muito ver leões. Pequeninos de preferência", completou.

Veja as imagens partilhadas pela apresentadora deste novo local.

