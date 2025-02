Pedro Moreira marcou presença esta quarta-feira, 5 de fevereiro, no 'Dois às 10', da TVI. O antigo concorrente do 'Secret Story' esteve no programa matutino para falar sobre o seu trabalho como personal trainer, mas acabou a responder a uma pergunta a respeito da sua vida pessoal .

"Já tem namorada?", quis saber Cláudio Ramos, apresentador do programa.

"Não. Sou um homem de Deus agora", reagiu o convidado em tom de brincadeira.

Recorde-se que Pedro Moreira namorou durante vários anos com Isabela Cardinali, que conheceu dentro do 'Secret Story'. Os dois casaram-se no dia 10 de julho de 2022, tendo decidido terminar o relacionamento um mês depois.

