Três meses depois do acidente que a levou a ficar várias semanas internada na unidade de queimado do hospital, Joana Pereira voltou ao trabalho. A irmã de Rita Pereira retomou esta quarta-feira, dia 11 de maio, as aulas na escola onde é professora.

Radiante com a nova etapa que agora vive, a irmã de Rita partilhou nas redes sociais um balanço do dia.

"Se passaram por alguma coisa traumática e estão na dúvida se devem voltar ou não ao trabalho, e se gostam do que fazem, voltem já. Estou mega feliz, é uma lufada de ar fresco retornar à vida, não viver só para o problema que aconteceu e... Sinto-me outra", realça Joana.

A professora primária, recorde-se, sofreu um grave acidente com uma lareira e ficou com várias partes do corpo queimadas. Passou por alguns intervenções cirúrgicas e encontra-se ainda a recuperar.

