Joana Pereira encontra-se ainda em processo de recuperação depois de ter tido há uns meses um grave acidente com uma lareira. A irmã de Rita Pereira ficou com várias partes do corpo queimadas e esteve durante semanas internada na unidade de queimados do hospital, situação traumática que está agora a tentar aceitar com a ajuda de terapia.

Esta terça-feira, dia 10, a professora primária resolveu assumir publicamente que procurou ajuda psicológica, esperançosa de que poderá assim ajudar a terminar com os preconceitos associados a este tema.

"Vou agora ter terapia e gostava de relembrar que é importante que deixemos de ter o preconceito de que só quem está em depressão ou quem é maluquinho, como toda a gente diz, é que deveria fazer terapia", realça.

"É muito importante que quem passa por situações traumáticas, como esta e outras, saiba que, tal como cuida de si fisicamente, deve cuidar de si psicologicamente. E que todos nós devemos recorrer a um terapeuta o mais cedo possível", aconselha, por fim.

