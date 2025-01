Joana Pereira não é fã do 'Desafio Final - Secret Story'. Pelo menos é isto que se concluí com uma partilha que a irmã de Rita Pereira fez na sua página de Instagram, explicando aos seguidores o motivo pelo qual não consegue acompanhar a atual edição do reality show da TVI.

"Eu juro que tentei seguir este programa, tal como vos tinha dito, para comentar aqui… mas isto não me prende mesmo. A vida já é complexa e cada vez que ligo este programa só ouço discussões e mau ambiente! Não me traz nada de bom. É pesado! Desisti!", afirmou.

© Instagram - Joana Pereira

