Rita Pereira é uma das influencers mais populares e bem sucedidas do país. A atriz é o rosto de inúmeras campanhas de marcas muito conhecidas e populares e o poder da sua imagem chega mesmo além-fronteiras.

A artista rumou a Angola, tal como já tinha partilhado nas redes sociais, e já se sabe o motivo. Foi a própria que anunciou nas redes sociais.

"Fui convidada pela companhia aérea angolana TAAG (Linhas Aéreas de Angola), juntamente com outros atores e influencers da África do Sul, Nigéria e Brasil, para a inauguração do seu novo avião, o Boing 787 Dreamliner", revelou.

Rita confessa ter adorado o convite e mostrou-se feliz por "ter conhecido lugares novos lindos".

