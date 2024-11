Rita Pereira recorreu às stories da sua página de Instagram para mostrar a "mensagem linda" que recebeu sobre o seu pai.

"Provavelmente não vais ler a minha mensagem, mas ao ver o story sorri e trouxe-me boas recordações do teu pai. O professor Rui foi meu professor de EV há 20 anos, era eu uma miúda desajeitada a nível de artes e ainda assim ansiava pela aula de EV só porque era o professor mais porreiro", começou por partilhar a seguidora.

"Saberás mais que ninguém, mas o teu pai é um ser de luz que deixa marca por onde passa, compreensivo, bem disposto, dedicado. Dessa altura levo apenas dois professores no coração e um deles, sem dúvida, é o Rui Pereira", destacou.

"Engraçado que pouco tempo antes de teres a Lowê, cruzei-me contigo no elevador do fórum Sintra e partilhei com a minha amiga que me lembro tão bem do momento em que descobri que o professor Rui era também o pai da Rita Pereira, que era só o meu ídolo no momento, não fosse ter o meu quarto forrado com posters teus da revista Bravo. E ele com o seu ar orgulhoso acenou a cabeça e disse-me que traria um autógrafo, com a condição que não fosse contar a mais ninguém para não ser atacado pelos miúdos todos", contou depois.

"Há coisa de 7/8 anos vim a saber que também ele passou pela ASI, onde trabalho atualmente e fico feliz por saber que também lá foi deixando marcas bonitas. O teu pai é mesmo incrível. Um beijinho para ele e para ti, que és uma profissional excecional e que tens uma família linda", escreveu, por fim, a seguidora.

Publicação de Rita Pereira© Instagram_hyndia

