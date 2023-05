Chegou o 'TVI Extra', formato apresentado por Flávio Furtado e com vários comentadores para falarem sobre os temas da atualidade do mundo cor de rosa. No dia de estreia, juntaram-se ao apresentador o ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho, Inês Simões e Weza da Silva.

No Instagram do canal foi feita uma publicação momentos antes do formato ir para o ar, na noite desta segunda-feira, e outra partilha no fim da emissão. As reações sobre o programa não tardaram a chegar.

Entre as mensagens, foram muitos os internautas que gostaram do 'TVI Extra'. "Demais este novo programa, parabéns", escreveu um seguidor. "Adorei. Boa sorte para o programa. Têm muito cuidado em falar de temas que podem ferir os intervenientes. Continuem neste registo", acrescentou outra seguidora.

No entanto, nem todos ficaram fãs. "Muito mau. Nada interessante", comentou um internauta. "Que desilusão. Só aguentei 20 minutos e já foi muito. Os comentadores estão lá a fazer o quê? Flávio sem capacidade de direção de programa", pode ainda ler-se entre as críticas.

Veja nas publicações abaixo todas as reações:

Leia Também: Inês Simões e Flávio Furtado manifestam-se após estreia da TVI

Leia Também: Bruno de Carvalho deu os parabéns ao Benfica após vencer campeonato

Leia Também: Sem embaraço, Cristina Ferreira fala de depilação e intimidade sexual