Bruno de Carvalho esteve no programa 'TVI Extra' na madrugada de terça-feira e foi neste novo formato do canal que se manifestou sobre o fim do campeonato nacional.

O Benfica foi quem levou a taça para casa, tendo conquistado o 38.º título. "Foi campeão de uma forma perfeitamente normal. Não posso deixar de dar os parabéns também ao Porto porque esteve a dez pontos do Benfica e mesmo assim acreditou", reagiu Bruno de Carvalho ao dar os parabéns às águias.

"O meu Sporting ficou em quarto, já não estava na luta. Mas parabéns. Não é fácil estar em primeiro da primeira à última jornada", acrescentou o ex-presidente dos leões.

As palavras de Bruno de Carvalho não tardaram a chegar às redes sociais. Veja abaixo:

