Bruno de Carvalho está de volta e com uma nova música. Esta segunda-feira, 29 de maio, o DJ lançou o videoclipe de 'Castigo', no âmbito de uma parceria que fez com Scró Q Cuia.

No YouTube, o vídeo já conta com mais de 20 mil visualizações em 13 horas.

Os elogios por parte daqueles que ouviram o dueto também não faltaram.

Vale notar que esta semana, o ex-concorrente do 'Big Brother Famosos' estreou-se como comentador do novo programa 'TVI Extra', apresentado por Flávio Furtado.

