Cristina Ferreira não se inibiu de partilhar curiosidades sobre a sua vida pessoal enquanto conversava com Bruna Gomes e Flávio Furtado no podcast da vencedora do 'Big Brother - Desafio Final'.

O tema de conversa acabou por ir parar à depilação, com Cristina Ferreira a partilhar: "Fiz há pouco tempo, pela primeira vez, a depilação total. Nunca tinha feito, deixava sempre uma coisinha".

"Porque a minha médica diz: 'os pelos existem para alguma coisa'. Então eu deixava sempre qualquer coisinha à porta, não fosse haver uma guerra qualquer e uma invasão. Assim estava protegida", explicou de seguida, entre risos. "Sempre deixei aquele bigodinho", acrescentou, com mais detalhes.

Mas não ficou por aqui e acabou por falar sobre a intimidade sexual. "Foi para mim", diz depois de Flávio Furtado ter questionado se o facto de ter feito a depilação completa tinha sido por alguma "festa especial".

Cristina Ferreira partilhou ainda que se "diverte muito sozinha", falando de intimidades sexuais. "Eu gosto muito de estar sozinha", acrescentou depois.

Siga o link

Este episódio foi tema de conversa no 'TVI Extra', o novo programa do canal, com Bruno de Carvalho a comentar a partilha de Cristina Ferreira.

"A Cristina tem a teoria do tapete de entrada, que é colocar uma fresta por baixo das portas para não entrar pó", disse o ex-presidente do Sporting.

Por sua vez, Inês Simões disse que "gosta sem pelos, até por uma questão de higiene". "A minha médica, ao contrário da médica da Cristina, diz que está tudo bem e que [depilação] total é que é o caminho", completou.

Leia Também: Italiano conheceu Cristina Ferreira (mas não fazia ideia de quem ela era)