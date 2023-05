Apresentado por Flávio Furtado, o novo programa 'TVI Extra' foi para o ar pela primeira vez na noite desta segunda-feira e madrugada de terça. Bruno de Carvalho, Inês Simões e Weza da Silva foram os comentadores que acompanharam esta primeira emissão.

Entretanto, no Instagram, Flávio Furtado já se manifestou após a grande estreia. "Obrigado por todas as vossas mensagens. Beijo e até logo", disse na legenda de uma fotografia captada na abertura do formato que marca uma nova fase da sua vida profissional.

Já Inês Simões, que também fez questão de deixar uma mensagem na mesma rede social, escreveu: "Ontem estreou o 'TVI Extra'. Falámos de muita coisa e de muitas pessoas e até acabámos o programa com um passinho de dança! Que venha a primeira semana na melhor companhia, a sua".

Leia Também: Sem embaraço, Cristina Ferreira fala de depilação e intimidade sexual

Leia Também: Bruno de Carvalho deu os parabéns ao Benfica após vencer campeonato