Este fim de semana foram divulgados vídeos de uma multidão que invadiu o jantar de receção de casamento de Jack Antonoff e Margaret Qualley e tudo porque descobriram que Taylor Swift se encontrava no local.

A polícia precisou de ser chamada ao local para fazer dispersar as centenas de pessoas que se aglomeraram no restaurante em Long Beach Island, New Jersey, e interromperam um momento que deveria ser privado.

Esta invasão por parte dos 'swifties' - os fãs mais devotos da artista - foi apelidada nas redes sociais como "desrespeitosa", "nojenta" e "inaceitável", com diversos vídeos deste momento a circularem no Twitter.

"Imaginem viver assim todos os dias" ou "É assustadora a ideia de ter olhares sobre ti sempre que estás na rua" são alguns dos comentários que se podem ler nas publicações.

Billy Joel já tinha referido recentemente em entrevista ao New York Times que, para si, este fenómeno dos fãs de Taylor Swift se compara apenas à 'Beatlemania' de meados da ´década de 60.