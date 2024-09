Face às críticas de que foi alvo por, alegadamente, ter colocado fones durante a atuação de Katy Perry nos MTV Video Music Awards, a 12 de setembro, Jack Antonoff decidiu meter ‘tudo em pratos limpos’ – com humor à mistura.

"Gostaria de vos dizer diretamente que usei, de facto, tampões para os ouvidos na outra noite. Eram azuis, da marca Hearos, e sinto-me mortificado por admitir que os uso há muito tempo e que os compro a granel", escreveu o produtor musical, na rede social X (Twitter).

O vocalista dos Bleachers não se ficou por aqui, tendo admitido que usa tampões em muitas outras ocasiões.

"Gostaria também de ser honesto e de me antecipar ao facto de que não os uso apenas quando estou em ambientes com mais de 100 DB. É humilhante admitir que os uso em aviões e todas as noites enquanto durmo", confessou.

Nessa linha, o artista considerou que "não há mais nada a fazer senão pedir desculpa e agradecer a todos os que cobriram esta história".

"Apesar de ser uma vergonha para mim e para a minha família, acredito que esta era uma questão muito importante e urgente que precisava de ser exposta. Peço desculpa a todos os que desiludi e hoje não vou trabalhar e vou pensar no meu uso de tampões para os ouvidos e em todos os que foram afetados por ele. A banda e eu decidimos manter todas as datas como previsto", ironizou.

O esclarecimento surgiu depois de os internautas terem acusado o músico de ser "desrespeitoso", "patético" e "um homem nojento" por ter colocado o que julgavam serem Airpods da Apple durante a atuação da cantora de 'Teenage Dream'.

Leia Também: Taylor Swift conquista sete prémios MTV