Lana Del Rey marcou presença na gala da Variety Hitmakers Brunch no passado sábado, 7 de dezembro.

A cantora subiu ao palco para entregar o prémio de produtor da década a Jack Antonoff e aproveitou o momento para mostrar a admiração que tem pelo músico norte-americano.

No seu discurso emotivo, Lana revelou um segredo. Aparentemente, foi a relação de Jack Antonoff com Margaret Qualley que inspirou a subir ao altar.

"Estou grata ao [Antonoff], pelo exemplo que me deu no seu casamento com a Margaret [...] Eu vi a forma como ele olhou para ela quando a conheceu, e ele é a razão pela qual esperei tanto tempo para casar, e pela qual conheci o meu fantástico marido", declarou.

Recorde-se que Lana Del Rey casou com Jeremy Dufrene, um guia turístico do Louisiana, em setembro.

