Nuno Markl revelou no Instagram que o amigo e ator Adriano Luz foi vítima de 'hackers', que "invadiram" a sua conta na rede social para fazer publicidade enganosa.

O animador das manhã da Comercial foi depois surpreendido pela própria rede social que eliminou a referida publicação.

"Tudo o que está a acontecer nesta rede social é surreal, um completo desastre. Publiquei aqui um pedido de ajuda do Adriano Luz, cuja conta foi invadida por hackers publicitando métodos de ganhar dinheiro fácil. Mostrei uma captura de ecrã do que acontecera e vários de vocês deram preciosas dicas que reenviei para o Adriano", começou por relatar.

"O perfil dele entretanto desapareceu - não sei se a Meta o irá conseguir salvar; sei que o meu pedido de ajuda foi apagado e que recebi uma reprimenda da Meta e um aviso de que me fecham a conta se voltar a fazer das minhas porque, dizem-me eles, 'parece que enganaste as pessoas de modo a apropriares-te do seu dinheiro, propriedade ou dados pessoais'", contou.

"A sério, Meta? É a isto que chegámos? A um completo descontrolo de bots e hackers, fazendo disto a sua casa sem cura há anos e anos, e censura e ameaças a quem os denuncia e pede ajuda?", escreveu, por fim.

