Nuno Markl está a desfrutar de uns dias de descanso nas Bahamas na companhia do filho Pedro e o sobrinho Henrique, mas sem a namorada.

Numa nova publicação que fez na sua página de Instagram, o animador das manhãs da Comercial falou aos seguidores sobre o local onde está a passar férias, isto sem deixar de lado as muitas saudades que tem da namorada, Teresa.

"Coco Cay é uma ilha com um enorme parque aquático, o que me levou a temer não encontrar lugar para mim, uma vez que não submeto o meu corpo a quedas por tubos abaixo. Nem o meu corpo nem o de outras pessoas, porque temo sempre esmagar alguém. Qual não é o meu espanto - e pura felicidade - quando encontro este recanto de absoluta paz: a praia do Coco Beach Club. Um lugar de sonho para fazer aquilo que, para mim, é a thrill definitiva: Não mexer uma palha. Obrigado", começou por partilhar.

"Perguntam vocês: 'Então e correu tudo bem?'. Malta, então? Sou eu. O velho Markl. Como é evidente, um minuto depois de estar regalado no mar, uma alforreca levou a cabo um sorteio no qual fui o feliz contemplado: zunga, uma picadela no pé, que é para não estar cá com coisas. Ainda considerei gritar 'alguém que me urine no pé, ó fachavor', mas não foi preciso. A malta da Royal Caribbean prontamente borrifou vinagre na zona picada e num instante passou", contou ainda.

"Que férias, meus amigos. Que férias. Para um tipo que passou um ano a trabalhar loucamente e que se prepara para um ano ainda mais cheio, isto é um sonho", acrescentou.

"Só morro é de saudades da Teresa, que não pôde vir; vim com o meu filho Pedro e com o meu sobrinho Henrique e há algo de fascinante mas também absolutamente exasperante em passar uma semana com dois adolescentes. É como viver com o Beavis e o Butthead", escreveu, por fim.

Leia Também: "Terem chamado Michael J. Fox para partilhar com eles o palco é mágico"