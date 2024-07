Como foi já relatado pelo Fama ao Minuto, Michael J. Fox surpreendeu tudo e todos ao atuar com os Coldplay no Festival de Glastonbury, no sábado, dia 29 de junho. Um momento único que foi comentado publicamente por Nuno Markl.

"A conversa sobre se os Coldplay são cool ou não são há muito que deixou de me interessar. Fui fã devoto deles até mais ou menos 'Viva La Vida'; depois disso senti apenas que já não estavam a fazer música para mim e por isso fomos cada um à sua vida", começou por escrever.

"Nunca deixei de os respeitar. O que continua a agradar-me nos Coldplay e, sobretudo, em Chris Martin, é que tudo o que fazem parece vir de um lugar de honestidade e de genuíno culto de algo que pode ser considerado piroso e lamechas num mundo que banalizou a agressão e o ódio: eles cultivam a gentileza e a empatia, seja pelos fãs ou pela humanidade", destacou.

"E quem faz isso nesta era, já se sabe que leva na tola ou é gozado até à humilhação. E, no entanto, em nenhum momento Martin e seus companheiros respondem ou se envolvem em peixeirada. Apenas continuam a fazer a sua cena, ocasionalmente a não se levarem muito a sério, a adorar o que fazem e a adorar para quem o fazem. No genericamente amargo século XXI ser gentil é o novo punk", acrescentou.

"Terem chamado Michael J. Fox para partilhar com eles o palco de Glastonbury é mágico. Eles são grandes demais para precisar de artifícios ou manipulação emocional - o show deles teria sido um êxito com ou sem Michael. Mas quando Chris Martin diz que 'Regresso ao Futuro' os inspirou a entrar no rock, percebemos que Michael J. Fox está ali, genuinamente, por razões do coração", comentou.

"Ele está feliz, eles também, o público idem. Comovi-me com 'Fix You' como quando a ouvi pela 1a vez no álbum 'X&Y', em 2005. Se isso faz de mim lamechas, ou piroso ou uncool - muito sinceramente, aos 52 anos, já me estou um bocado nas tintas para isso", partilhou, por fim.

