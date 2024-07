Dakota Johnson esteve na plateia a apoiar o namorado, Chris Martin, durante o espetáculo dos Coldplay no Festival de Glastonbury, no Reino Unido, no sábado, dia 29 de junho.

De acordo com a People, durante uma transmissão ao vivo do evento, a atriz, de 34 anos, foi vista a assistir ao concerto na lateral do palco.

Com um look preto, Dakota estava na companhia de outros espectadores. As imagens não tardaram a chegar às redes sociais.

