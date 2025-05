Nuno Markl e Teresa Sacramento conheceram-se devido aos diretos feitos por Bruno Nogueira durante a pandemia e que contavam com a participação do animador da Rádio Comercial. Graças ao humorista, e também com a ajuda de Fernando Alvim, o casal começou a namorar em 2020 e hoje, dia 11 maio, continuam juntos.

A data foi assinalada por Nuno Markl na sua página de Instagram. "E ao virar da meia-noite, cinco anos de um coletivo amoroso a que gosto de chamar Nunesa. As nossas celebrações duram 11 dias, não um.

No dia 11 de maio de 2020, a Teresa mandou-me um pedido de karaoke para o 'Como É Que o Bicho Mexe' que eu não vi; no dia 22, Fernando Alvim disse-me para ir às DM do Instagram porque estava lá uma amiga dele que me achava piada. Lá fui. Às 3 da manhã, a Teresa e eu ainda estávamos a trocar mensagens. E músicas. Ui, quando se começa a trocar músicas. E o resto é (a nossa) História", começou por lembrar.

"Parabéns, minha linda, valente, talentosa, poderosa e afetuosa criatura. (E sim, na terceira foto espirrei que nem uma besta, estragando belas e dignas poses.)", acrescentou, tendo destacado na publicação três imagens de ambos.

Veja na galeria outras imagens do casal.

Leia Também: Nuno Markl reage a distinção: "É a melhor de todas..."