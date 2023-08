Chegou o dia de Felipe VI e Letizia ficarem com o ninho vazio. Depois de se terem despedido da princesa Leonor no passado dia 17 de agosto, data em que começou a sua formação castrense na Academia Militar de Saragoça, esta segunda-feira chegou a vez de a infanta Sofia rumar ao País de Gales, onde vai estudar durante os dois próximos anos letivos no UWC Atlantic College, tal como fez a sua irmã.

A Casa Real partilhou algumas fotografias da infanta à saída de casa, a despedir-se dos pais, tal como já lhe tínhamos dado conta e pode ver aqui, e provou mais uma vez ser uma 'royal' da sua geração.

Para esta despedida a infanta deixou de lado os visuais formais e optou por um look confortável, bem ao estilo 'GenZ', a geração que compreende as pessoas nascidas entre 1995 e 2010.

Sofia vestia umas calças cargo verde militar, um crop preto e uma camisa oversize aberta por cima, com estampado de quadrados em branco e preto. Para completar, calçou uns ténis brancos e umas meias pretas altas com estampado em branco, um tipo de meias que têm sido tendência nos últimos meses.



