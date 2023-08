Quando a princesa Leonor e a infanta Sofia eram crianças, os reis de Espanha nunca quiseram estabelecer qualquer tipo de diferenças entre as irmãs, apesar de apenas a mais velha ser herdeira ao trono espanhol.

Ora, embora que ambas estejam conscientes de que o seu futuro será diferente, a verdade em que em termos de formação, Leonor e Sofia têm dado exatamente os mesmos passos.

Conforme destaca a Vanitatis, esta terça-feira, 29 de agosto, Sofia viajará até ao País de Gales, onde irá frequentar o Atlantic College (instituição onde Leonor também andou). A infanta irá aterrar no aeroporto de Heathrow e dali apanhar um autocarro até ao colégio.

Os primeiros dias em Gales serão de adaptação. A infanta ficará a conhecer o funcionamento do colégio, sendo que as aulas começarão a 5 de setembro. Só regressará a Espanha no dia 27 de outubro, altura em que terá férias.

Vale notar que Felipe VI e Letizia irão viver pela primeira vez o 'síndrome do ninho vazio', tendo em conta que também Leonor está fora de casa, uma vez que ingressou na Academia Militar de Saragoça.

