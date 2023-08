A princesa Leonor ingressou na Academia Militar de Saragoça há menos de uma semana, mas parece já estar perfeitamente integrada.

Este domingo, dia 20 de agosto, saiu pela primeira vez com alguns dos seus novos colegas para um bar, El Tuno, que fica perto da Academia e costuma ser frequentado pelos jovens que ali fazem a sua formação castrense.

De acordo com o jornal El Heraldo, a filha mais velha dos reis não usava o uniforme militar e sim um visual informal, composto por calças pretas, camisa cor-de-rosa e óculos de sol.

Em conjunto com os 25 colegas que se dirigiram com ela ao bar partilhou pizzas, 'bocadillos', ovos rotos e hambúrgueres, conforme revelou o proprietário do estabelecimento, que assegura ainda que o grupo esteve no local cerca de uma hora, entre as 20h e as 21h.

De recordar que Leonor entrou na Academia Militar de Saragoça na passada quinta-feira, dia 17 de agosto, para iniciar a sua formação castrense, que terá a duração de três anos.

Leia Também: Eis as primeiras imagens da princesa Leonor com uniforme militar