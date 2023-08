Irene Urdangarin está pronta para começar um novo capítulo da sua vida. A filha mais nova da infanta Cristina e de Iñaki Urdangarin conseguiu uma vaga na prestigiada École Hôtelière de Lausanne, na Suíça, onde vai estudar hotelaria e gestão empresarial.

A jovem, de 18 anos, já vivia com a mãe em Genebra, mas esperava-se que se mudasse para o campus universitário no início do ano letivo. No entanto, segundo avança a imprensa espanhola, isso não irá acontecer, pelo menos num primeiro momento.

A escola onde a neta dos reis eméritos de Espanha se matriculou fica a uns 70 quilómetros do local onde reside, pelo que terá que percorrer todos os dias cerca de uma hora de caminho para ir e outra para voltar.

Ainda assim, mãe e filha estarão dispostas a tentar perceber se essa é uma opção viável. "Vão tentar. Têm consciência de que pode ser difícil, mas vão ver se é possível ou não. A Irene não quer deixar a mãe sozinha e a infanta Cristina está feliz por ter a filha em casa", revelaram fontes próximas da infanta à revista espanhola 'Vanitatis'.

Leia Também: Sobrinha do rei de Espanha trabalhou na receção de um hotel