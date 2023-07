Irene Urdangarin terminou o último ano escolar e prepara-se para ingressar no ensino superior. A jovem, de 18 anos, pretende estudar hotelaria e gestão empresarial na École Hôtelière de Lausanne, na Suíça, a universidade mais prestigiada do setor em todo o mundo, pelo que se dedicou para passar em todas as provas.

A filha mais nova da infanta Cristina e de Iñaki Urdangarin superou quase todas as provas com sucesso, com exceção de uma: até perto do final da data limite para a inscrição não sabia que era necessário ter feito um estágio, que deveria constar no seu Currículum, pelo que rapidamente encontrou um local onde pudesse estagiar.

Assim, a sobrinha de Felipe VI esteve cerca de duas semanas na receção de um hotel em Genebra e conseguiu entrar na prestigiada escola hoteleira.

E esta não terá sido a única vez que a jovem aristocrata se vai submeter a este tipo de trabalho. O curso que irá tirar na Universidade, International Hospitality Management, tem incluído diversos estágios na área onde terá que desempenhar tarefas como fazer camas, limpar quartos e servir às mesas em restaurantes, pelo que a neta dos reis eméritos Juan Carlos e Sofía terá que passar por todas estas funções para se poder formar, o que só deverá acontecer em 2027.

