O rei Juan Carlos regressou a Espanha esta quarta-feira, dia 26 de julho, para participar nas regatas de Sanxenxo, que decorrem este fim de semana. O pai de Felipe VI chegou ao aeroporto de Vigo-Peinador perto das 14h (hora local) e a imprensa espanhola dava conta de que esta quinta-feira já sairia para o mar para treinar.

E assim foi. O rei emérito deixou a casa do seu amigo e companheiro de equipa Pedro Campos e juntos rumaram ao Clube Náutico de Sanxenxo para começarem os treinos.

Vestido com uma camisola branca, casaco cinzento, boné da mesma cor, óculos de sol e calças escuras, Juan Carlos ocupou o seu lugar no barco, El Bribón, saudando os restantes ocupantes.

De recordar que esta é a terceira vez que Juan Carlos regressa ao seu país desde que se mudou para Au Dhabi, em agosto de 2020.

Veja as imagens do rei a bordo do seu barco na galeria.

