A imprensa espanhola avançava que o rei Juan Carlos deveria chegar a Vigo entre a noite desta quarta-feira e a manhã de quinta, mas o emérito antecipou-se às previsões e já aterrou no aeroporto de Vigo-Peinador.

O pai de Felipe VI chegou ao país pouco depois das 14h (hora local) e à sua espera tinha, como em visitas anteriores, o seu amigo Pedro Campos, que lhe dará alojamento durante os próximos dias, tal como aconteceu das duas vezes anteriores em que o rei emérito esteve em Sanxenxo.

Juan Carlos viajou até Vigo num avião privado procedente dos Emirados Árabes Unidos, que saiu do aeroporto de Al Bateen, em Abu Dhabi, esta madrugada.

Ao sair do avião, Juan Carlos, de 85 anos, cumprimentou o amigo com um abraço e juntos entraram no carro do empresário para viajarem até Sanxenxo.

Esta é a terceira visita de Juan Carlos a Espanha desde que decidiu estabelecer residência em Abu Dhabi no início de agosto de 2020. Nos próximos cinco dias, o pai de Felipe VI poderá desfrutar da companhia dos amigos e participar na regata a bordo do seu barco, El Bribón.

