O rei Juan Carlos vai voltar a Espanha e deverá aterrar no país já na noite desta quarta-feira ou na manhã de quinta, dia 27. O pai de Felipe VI é esperado no aeroporto de Vigo, de onde viajará para Sanxenxo para participar nas regatas de vela este fim de semana.

Esta será a terceira vez que o rei emérito regressa ao seu país desde que se mudou para Abu Dhabi em agosto de 2020.

De acordo com a imprensa espanhola, os planos de Juan Carlos passarão por embarcar no 'El Bribón', o seu barco, já esta quinta-feira, para treinar, sendo previsível que saia para o mar para competir no sábado e no domingo na prova da quinta série da liga espanhola de seis metros.

Enquanto o pai participa nas regatas em Sanxenxo, o filho, Felipe VI, fará o mesmo, mas em Palma de Maiorca, onde terá o seu primeiro ato oficial esta quinta-feira, dia 27.

