O rei Juan Carlos poderá regressar definitivamente a Espanha se as próximas eleições do dia 23 ditarem uma mudança de Governo.

A notícia foi avançada pelo jornal 'El País' esta quinta-feira, dia 13, que cita fontes próximas do rei emérito, que garantem que uma vitória do Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo poderá significar o fim da estadia do pai de Felipe VI nos Emirados Árabes Unidos.

O emérito, de 85 anos, terá comentado este plano com alguns dos seus amigos mais próximos, com os quais costuma desfrutar das regatas de Sanxenxo, em Pontevedra, onde esteve no passado mês de maio - e onde se espera que regresse já na próxima semana -, adiantando ainda data e local para a mudança.

O marido da rainha Sofía pretenderá voltar para o Palácio da Zarzuela, em Madrid, onde residem a mulher, o filho, Felipe VI, a nora, Letizia, e as duas netas mais novas, a princesa Leonor e a infanta Sofía, já no outono. A publicação espanhola avança ainda que a intenção de regressar à Zarzuela não é do conhecimento da Casa Real nem do Executivo espanhol.

Recorde-se que Juan Carlos se mudou para Abu Dhabi em agosto de 2021 após alguns problemas judiciais, incluindo com a Finanças.

