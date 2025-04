Uma semana depois de ter sido tornado público que Juan Carlos I decidiu avançar com uma queixa inédita contra Miguel Ángel Revilla, ex-presidente do governo regional da Cantábria, por "declarações injuriosas" feitas ao longo de anos, sabe-se agora que o antigo rei de Espanha fará o mesmo com a ex-amante - Corinna Larsen.

O rei emérito está determinado a enfrentar todos aqueles que considera terem "violado o seu direito à honra e bom nome", avança a ABC.

O processo contra Corinna Larsen, com quem teve uma relação extraconjugal durante mais de 10 anos, ainda não teve início. Os advogados, adianta a imprensa, estão a ponderar se vão recorrer aos tribunais da Grã-Bretanha ou Suíça .

O objetivo do monarca é chegar a acordo com a ex-amante de forma a que esta volte atrás nas declarações públicas em que o acusa de assédio e intimidação. Juan Carlos irá ainda exigir uma compensação financeira, tal como acontece com Miguel Ángel Revilla - a quem exige 50 mil euros para compensar "danos morais".

A relação do rei Juan Carlos e Larsen terminou da pior forma, com a empresária alemã a processar o pai de Felipe VI por assédio, vigilância e intimidação. O tribunal britânico, recorde-se, determinou em outubro de 2023, que o pai do atual rei de Espanha não poderia ser julgado no Reino Unido.

Leia Também: Juan Carlos I apresenta queixa inédita contra político por injúrias